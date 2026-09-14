В Омске школьница ушла из дома и не вернулась. Девушку ищут вторые сутки. Поисковый отряд «Доброспас» сообщил о розыске 15-летней Маргариты.
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