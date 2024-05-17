Сегодня электричество отключают в Астрахани и двух поселениях на разных концах региона

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В пятницу, 17 мая, плановые отключения электричества коснутся 20 улиц и переулков Астрахани: а также поселка Верхний Баскунчак Ахтубинского района (с 13:00 до 16:00); села Икряное Икрянинского района (с 10:00 до 16:00).