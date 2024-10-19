ГАИ разъяснила, почему инспектор не обязан показывать видеозапись нарушения

Многие водители, видя, как инспекторы используют смартфоны или специализированные камеры для записи нарушений правил дорожного движения, убеждены, что такие доказательства должны быть предъявлены сразу же на месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии