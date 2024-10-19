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ГАИ разъяснила, почему инспектор не обязан показывать видеозапись нарушения

ГАИ разъяснила, почему инспектор не обязан показывать видеозапись нарушения

Многие водители, видя, как инспекторы используют смартфоны или специализированные камеры для записи нарушений правил дорожного движения, убеждены, что такие доказательства должны быть предъявлены сразу же на месте.

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