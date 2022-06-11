Марс. Дистанционное наблюдение и древние тайны

В 1984 году за закрытыми дверями агенты Центрального разведывательного управления приступили к осуществлению амбициозного проекта, чтобы попытаться «удаленно просмотреть» планету Марс, в частности, чтобы найти доказательства жизни на планете.
В 1984 году за закрытыми дверями агенты Центрального разведывательного управления приступили к осуществлению амбициозного проекта, чтобы попытаться «удаленно просмотреть» планету Марс, в частности, чтобы найти доказательства жизни на планете.
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