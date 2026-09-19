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Мировое обозрение

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Без GPS, но точно в цель: Советник Зеленского встревожился из-за российской «Ариадны»

Без GPS, но точно в цель: Советник Зеленского встревожился из-за российской «Ариадны»

Российские разработчики, похоже, готовы закрыть одну из самых болезненных уязвимостей современных дронов — зависимость от спутниковой навигации.

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