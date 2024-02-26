Дюков о том, что судьи будут объявлять решения после ВАР: «РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол» 

«Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра ВАР хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и IFAB с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведет тест данной технологии в чемпионате и Кубке страны.