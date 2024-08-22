На острове Маврикий убили челябинку

На острове Маврикий убили 29-летнюю челябинку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина работала преподавателем, но в этом году полностью изменила свою жизнь: уехала на Маврикий, начала учить французский язык, много путешествовала и встретила мужчину, с которым строила планы на будущее.
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