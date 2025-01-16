Убийство в Переделкино: почему советская власть решила не разыскивать преступника

В феврале 1967 года московскому адвокату Дине Каминской поступило необычное предложение. Старший коллега, Лев Юдович, предложил ей, начинающему, но перспективному юристу, участвовать в защите подсудимого в одном запутанном деле.
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