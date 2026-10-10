Ученые установили, что зачатие с помощью ЭКО ведет к риску заболеваний

Крупные эпидемиологические исследования давно фиксируют, что дети, зачатые с помощью ЭКО, в более старшем возрасте чаще сталкиваются с неврологическими и психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и раком.