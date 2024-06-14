В Москве ввели государственные номера для электросамокатов

В Москве ввели государственные номера на электросамокатах, эксперимент показал свою эффективность. За два с половиной месяца с момента старта сезона проката электросамокатов компании зафиксировали 135 тысяч нарушений.
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