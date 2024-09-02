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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Concord столько и не снилось: пиковый онлайн Deadlock от Valve превысил отметку в 160 тыс...

Concord столько и не снилось: пиковый онлайн Deadlock от Valve превысил отметку в 160 тыс...

Concord столько и не снилось: пиковый онлайн Deadlock от Valve превысил отметку в 160 тысяч человекКак стало известно, предстоящая Deadlock от компании Valve, которая на данный момент находится в состоянии закрытого альфа-тестирования, продолжает привлекать всё больше игроков.

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