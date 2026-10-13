Врач Барышев: орехи в рационе могут положительно влиять на стрессоустойчивость

Продукта, который мог бы гарантированно вызвать хорошее настроение, не существует. Еда влияет на самочувствие через обеспечение мозга энергией, участие питательных веществ в работе нервной системы, качество сна и состояние кишечника.
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