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Врач Барышев: орехи в рационе могут положительно влиять на стрессоустойчивость

Врач Барышев: орехи в рационе могут положительно влиять на стрессоустойчивость

Продукта, который мог бы гарантированно вызвать хорошее настроение, не существует. Еда влияет на самочувствие через обеспечение мозга энергией, участие питательных веществ в работе нервной системы, качество сна и состояние кишечника.

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