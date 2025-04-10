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В Госдуме предложили наказывать релокантов за нарушения против России

В Госдуме предложили наказывать релокантов за нарушения против России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 9 апреля рекомендовал принять в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за правонарушения, совершаемые за пределами России, направленные против интересов страны.

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