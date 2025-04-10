В Госдуме предложили наказывать релокантов за нарушения против России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 9 апреля рекомендовал принять в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за правонарушения, совершаемые за пределами России, направленные против интересов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии