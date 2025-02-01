МО: ВСУ совершили военное преступление, нанеся удар по интернату в Судже

Пресс-служба Министерства обороны России заявила в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии