Агент MI6 Крук: США должны признать победу России

Россия не согласится на заморозку конфликта в нынешних условиях, так как взяла инициативу на поле боля на Украине, а Запад не успевает восполнить все нужды ВСУ, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.