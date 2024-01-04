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Агент MI6 Крук: США должны признать победу России

Агент MI6 Крук: США должны признать победу России

Россия не согласится на заморозку конфликта в нынешних условиях, так как взяла инициативу на поле боля на Украине, а Запад не успевает восполнить все нужды ВСУ, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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