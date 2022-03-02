Вкусные рецепты

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Яблочный ПИРОГ, который тает во рту. Тот случай когда надо быстро, вкусно и просто.

Яблочный ПИРОГ, который тает во рту. Тот случай когда надо быстро, вкусно и просто.

Ингредиенты: 3 яйца 100 гр. сахара 100 мл. молока 250 гр. муки 100 гр. сливочного масла 2 ч.л. разрыхлителя 4 яблока соль щепотка Приготовление: В чаше взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко, мягкое масло, муку и разрыхлитель.

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