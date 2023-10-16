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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов об игре Линча: «Реал» подписал Зидана за 80 млн евро, и не знал, что с ним делать, думая, что совершил ошибку. Наберитесь терпения»

Американский нападающий перешел в «Торпедо» по ходу сезона. Бобби Линч набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах чемпионата КХЛ.

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