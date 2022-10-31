Основатель ЧВК «Вагнер» назвал Зеленского «симпатичным парнем»

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал президента Украины Зеленского «симпатичным парнем» Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассказывая о Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал президента Украины Зеленского «симпатичным парнем» Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассказывая о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), назвал украинского лидера «симпатичным парнем».