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Основатель ЧВК «Вагнер» назвал Зеленского «симпатичным парнем»

Основатель ЧВК «Вагнер» назвал Зеленского «симпатичным парнем»

  Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал президента Украины Зеленского «симпатичным парнем» Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассказывая о  Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал президента Украины Зеленского «симпатичным парнем» Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассказывая о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), назвал украинского лидера «симпатичным парнем».

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