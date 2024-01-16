Смоленские власти признали пригодными для укрытия больше половины убежищ в городе

Однако открыть дверь к спасению оказалось не так-то просто Во время общегородской планерки начальник городского управления по делам ГО и ЧС Олег Шуляк отметил, что количества проверенных подвальных помещений, в которых может укрыться население, достаточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии