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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дементьев о серии «Авангард» – «Локомотив»: «У Омска был серьезный спурт, чтобы попасть в плей-офф, кончились силы, может. Они могут все изменить, счет уже 2-3»

Омский клуб выиграл пятый матч второго раунда Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3.  «Локомотив» вообще стабильно провел весь сезон.

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