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«Аль-Хилаль» давал 130 млн евро за Осимхена. «Наполи» отказал и готов продать его лишь за 200 млн

По данным Il Mattino, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентинс ответил отказом и даже не стал обсуждать сделку.

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