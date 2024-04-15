После чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле», унёсшего столько жизней и искалечившего судьбы многих сотен людей, в Сети не стихают разговоры о судьбе задержанных террористов-нЕлюдей.
Актуально. Где и как они... сдохнут
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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19 час.
Валентин Щербаков
Раз в РОССИИ мораторий, то убийц в Крокусе надо судить в Минске, там расстрел узаконен....
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16 час.
ЕБ
Евгений Бут
Точно в Минске! Пиндосы всегда увозят к себе на судилище, а там приговаривают не нужных людей!
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2 час.
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