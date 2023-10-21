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Российской косметике и парфюмерии супермаркеты выделят отдельные полки

Получается так, что российским товарам не всегда находится место на полке в отечественных магазинах. Как это ни печально, российские производители бытовой химии и косметики заявляют о двукратной недозагруженности своих мощностей.

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