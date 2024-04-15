Девелопер пермского ТЦ понес убытки в 700 млн рублей

Чистый убыток компании в 2023 году сократился на 8,3% .Компания «Проспект-Пермь», девелопер торгового центра «iMall Эспланада» в Перми, получила убыток в размере 731,4 млн рублей, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные службы «СПАРК-Интерфакс».