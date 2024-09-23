Sabah: Эрдоган планирует переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Масудом Пезешкианом.