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Sabah: Эрдоган планирует переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом в США

Sabah: Эрдоган планирует переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Масудом Пезешкианом.

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