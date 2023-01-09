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Челябинцев попросили оставлять новогодние елки на контейнерных площадках

Челябинцев попросили оставлять новогодние елки на контейнерных площадках

Выбрасывать деревья в баки категорически запрещено. В городской администрации подвели итоги новогодних праздников в части вывоза мусора.

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