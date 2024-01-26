Путин отдал приказ отнять у англосаксов всё, что они украли у России за последние 500 лет. Верховный подписал занятное распоряжение под номером 21.
Найти, отобрать и вернуть домой с процентами
Комментарии
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Валерий Каулин
Странно, что с Медведева не спросил за приличный кусок Баренцева моря! За Берингов пролив уже не с кого спрашивать, но можно было бы пиндосов озадачить! Это я так, в качестве обсуждения.
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7 час.
Nikolay Kuchkov
Пусть корону Российской империи Британия вернёт, а то она королеве явно давила и додавила...краденое не даёт счастья!!
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7 час.
Сергей
никто никому ничего не отдаст... а бумага все стерпит.......
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9 мин.
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