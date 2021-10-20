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Врач назвал трех главных «убийц» человека

Врач назвал трех главных «убийц» человека

Высокий уровень холестерина в крови, онкология и повышенное артериальное давление – главные «убийцы» человека, рассказал «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» им.

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