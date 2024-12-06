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Норвегия обвинила Россию в "неуважении суверенного равенства". Захарова вспомнила Югославию: "Где вы были?"

Норвегия обвинила Россию в "неуважении суверенного равенства". Захарова вспомнила Югославию: "Где вы были?"

Норвежский министр иностранных дел призвал Запад обеспечить победу Украины и обвинил Россию в "неуважении суверенного равенства", отметив, что русские не ценят "территориальную целостность" других государств.

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