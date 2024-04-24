Приморцам вернут затраты на газификацию домов

Возможность возврата денег появится у жителей Приморского края, которые за счет собственных средств произвели оплату выполненных работ по газификации с даты начала специальной военной операции – 24 февраля 2022 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.