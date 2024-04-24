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Приморцам вернут затраты на газификацию домов

Приморцам вернут затраты на газификацию домов

Возможность возврата денег появится у жителей Приморского края, которые за счет собственных средств произвели оплату выполненных работ по газификации с даты начала специальной военной операции – 24 февраля 2022 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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