Российские пятиборцы завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Китае СпортпрессаВ Гуйяне (Китай) завершился мужской турнир чемпионата мира по современному пятиборью, где сборная России, выступающая под своим флагом, завоевала две медали и одержала победу в командном зачёте.
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