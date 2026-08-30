Российские пятиборцы завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Китае СпортпрессаВ Гуйяне (Китай) завершился мужской турнир чемпионата мира по современному пятиборью, где сборная России, выступающая под своим флагом, завоевала две медали и одержала победу в командном зачёте.