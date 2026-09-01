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Красный Север

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В ЯНАО пожарные тушат 45 природных возгораний в пяти районах

В ЯНАО пожарные тушат 45 природных возгораний в пяти районах

На Ямале в День знаний действует 45 природных пожаров. Огонь фиксируется в пяти районах — Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском.

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