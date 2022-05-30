Минобороны перебросило дополнительную артиллерию в Курскую область для защиты границы с Украиной

На приграничных территориях РФ с начала спецоперации погибли три мирных жителяМинобороны России направило дополнительные силы и вооружение в Курскую область для обеспечения безопасности региона, который подвергается обстрелам со стороны Украины.
На приграничных территориях РФ с начала спецоперации погибли три мирных жителяМинобороны России направило дополнительные силы и вооружение в Курскую область для обеспечения безопасности региона, который подвергается обстрелам со стороны Украины.
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