Daily Storm

521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • eugeen W
    А, что, есть основания для таких опасений? Как в 2014 году, когда похерили военный успех  на Донбасе, восемь лет пока...Рома Жиган: Хорош...
  • Ольга Кузя
    А где же видео?В Сети появилось ...
  • Ира Усманова
    Самое главное теперь, нас бы не предали элита наша.... А так респект Роману, я с тобой!Рома Жиган: Хорош...

Минобороны перебросило дополнительную артиллерию в Курскую область для защиты границы с Украиной

Минобороны перебросило дополнительную артиллерию в Курскую область для защиты границы с Украиной

На приграничных территориях РФ с начала спецоперации погибли три мирных жителяМинобороны России направило дополнительные силы и вооружение в Курскую область для обеспечения безопасности региона, который подвергается обстрелам со стороны Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх