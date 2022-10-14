Внутренний ребёнок: что это такое в психологии и как с этим работать?

Внутренний ребёнок — это часть личности, сформированная в результате детского опыта, в который входят воспоминания, чувства, эмоции, дефицит, привычки, установки, психо-эмоциональные травмы и потребности возникшие в коммуникации со значимым взрослым.
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