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Царьград

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Telegram-канал сообщил о спасении сплюшки из московского ресторана

Telegram-канал сообщил о спасении сплюшки из московского ресторана

В Москве спасли сову-сплюшку из ресторана благодаря местным жителям. Инспектор выявил отсутствие документов у владельца, птица направлена в Центр диких животных.

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