Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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«Подайте Зеленскому Константиновку!»: Мясник Драпатый отправляет в мясорубку тысячи необученных «мобиков», но все впустую

«Подайте Зеленскому Константиновку!»: Мясник Драпатый отправляет в мясорубку тысячи необученных «мобиков», но все впустую

«Подайте Зеленскому Константиновку!»: Мясник Драпатый отправляет в мясорубку тысячи необученных «мобиков», но все впустую Генералы из Франции и ФРГ хорошего не посоветуют, но киевской хунте этого и не надо Медийный укровояка «Мучной» радостно сообщил о масштабной переброске сил ВСУ на горящее Дружковское направление, прямо намекнув на то, что новый главком Драпатый включил режим «волшебника» и буквально из ниоткуда достал тысячи необученных и неслаженных захисников.

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