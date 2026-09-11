«Подайте Зеленскому Константиновку!»: Мясник Драпатый отправляет в мясорубку тысячи необученных «мобиков», но все впустую Генералы из Франции и ФРГ хорошего не посоветуют, но киевской хунте этого и не надо Медийный укровояка «Мучной» радостно сообщил о масштабной переброске сил ВСУ на горящее Дружковское направление, прямо намекнув на то, что новый главком Драпатый включил режим «волшебника» и буквально из ниоткуда достал тысячи необученных и неслаженных захисников.
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