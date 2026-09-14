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Новости Брянска

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Рабочая неделя для жителей брянского Климово началась с атаки FPV-дронов

Рабочая неделя для жителей брянского Климово началась с атаки FPV-дронов

Ранее FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Сачковичи, супруги получили осколочные ранения. В тот же день в селе Воронок беспилотник взорвался рядом с велосипедистом.

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