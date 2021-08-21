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«Талибан»* представит новую систему управления Афганистаном

«Талибан»* представит новую систему управления Афганистаном

Талибы пообещали, что она будет направлена на защиту прав всего населения.фото: twitter.com/NasimiShabnam Представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что в ближайшее время они готовы представить новую систему управления Афганистаном.

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Алексей Андреевич
кого они понимают под населением? только мужчин?

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