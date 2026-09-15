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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэдли Лорд о тактике Расселла: «Джордж бы в любом случае скорее всего финишировал 5-м»

Заместитель руководителя « Мерседеса » Брэдли Лорд поделился мнением о выступлении Джорджа Расселла на Гран-при Италии и не самой очевидной тактике с двумя пит-стопами.

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