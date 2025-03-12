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США и Украина вели продуктивные переговоры в Саудовской Аравии более 6 часов

США и Украина вели продуктивные переговоры в Саудовской Аравии более 6 часов

В Саудовской Аравии прошли продуктивные переговоры делегаций США и Украины. Встреча с участием госсекретаря Марко Рубио и главы офиса Зеленского Андрея Ермака длилась более шести часов, обсуждения проходили в закрытом режиме.

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