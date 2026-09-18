Воронежскую область миновала угроза удара БПЛА

Режим опасности из-за беспилотников действовал почти четыре часа, начиная с 2:28 утра. За это время сообщений о нападениях на Воронежскую область не поступало.
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