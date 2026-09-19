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«Бандероль» и «Герань-5» стали серьезной проблемой для ПВО Украины

«Бандероль» и «Герань-5» стали серьезной проблемой для ПВО Украины

Российская армия расширяет применение новых средств воздушного поражения, которые заставляют Украину пересматривать подходы к противовоздушной обороне.

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