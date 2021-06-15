Пушков: Байден пытается "застолбить" выгодные позиции перед встречей с Путиным

МОЯ СТРАНАПолитикаПушков: Байден пытается "застолбить" выгодные позиции перед встречей с Путиным Президент США Джо Байден пытается оказать максимальное давление на российского лидера Владимира Путина.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenНесомненно, Байден будет воздействовать на "партнёра" с помощью угроз. Зря мы покинули Кубу в качестве жеста доброй воли, там такие жесты иначе как слабость не рассматриваются. И то, что Украину примут в НАТО, не подлежит сомнению вне зависимости от нашей позиции. Такая крыса в подбрюшье РФ им нужна как ослабляющий нас фактор. Нам давно было нужно опустить Украину до нуля, прервав все экономические отношения и выгнав их гастарбайтеров, ввести строгий визовый режим на границе с агентом главного супостата. И это придется сделать, как можно раньше, уже опаздываем.Комментировать
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