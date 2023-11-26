Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Porsche представила новое поколение Panamera, Hyundai обновил кроссовер Tucson, Genesis GV70 подготовили для бездорожья, Pagani показала 850-сильный Imola Roadster, а Toyota обновила Yaris Cross.