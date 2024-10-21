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Царьград

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Убит полковник Генштаба в Подмосковье: У ГУР нашлись три "расстрельные" папки на 200 фамилий. Итоги расследования

Убит полковник Генштаба в Подмосковье: У ГУР нашлись три "расстрельные" папки на 200 фамилий. Итоги расследования

Громкое преступление произошло 16 октября в Московской области - убит полковник сверхсекретного подразделения Генштаба России.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
полный пепец . по стране  разгуливают  украинские  убийцы.   интересно   .откуда  . они взяли  адреса   наших  спецсекретных   военных  ? кто им дает данные   .  никто не интересуется ?
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