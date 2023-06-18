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В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления

В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления

Российские войска использовали преимущество в воздушной силе.фото: vk.com/mil--> Для отражения попыток контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) российские войска использовали преимущество в воздушной силе, сдерживая атаки на востоке и юге.

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