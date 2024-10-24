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Астролог Володина предрекла трём знакам Зодиака счастье и богатство до конца осени 2024

Астролог Володина предрекла трём знакам Зодиака счастье и богатство до конца осени 2024

Специалист рассказала, каким знакам Зодиака невероятно повезет в этот период. Астролог Василиса Володина прогнозирует, что конец октября и ноябрь 2024 года окажутся периодом, полным возможностей и изменений для многих знаков Зодиака.

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