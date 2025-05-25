Джессику Альбу заметили с новым бойфрендом спустя три месяца после развода. Зимой этого года появились новости о том, что актриса ушла от продюсера Кэша Уоррена, с которым она жила 16 лет в браке: в феврале девушка подала в суд документы на развод.