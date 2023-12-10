«Болотная» спецверсия внедорожника Ford Bronco пропишется в Китае

Из сертификационных документов стало известно, что в Поднебесной на мощностях Jiangling-Ford станут выпускать не только обычный Bronco, но и его «хардкорную» версию Everglades, адаптированную для езды по грязи.
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