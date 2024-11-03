Молдаване из России приехали в Минск голосовать во втором туре выборов

Более 100 граждан Молдавии, проживающих в Курской области России, приехали в Минск для участия во втором туре президентских выборов, заявила председатель молдавской общины Курской области Елена Булхак, отметив, что молдаване не смогли проголосовать в России из-за ограниченного числа избирательных участков, сообщает 3 ноября ИА ТАСС.